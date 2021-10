Chegam hoje mais 100 mil doses de vacinas da Moderna doados pelos EUA

Cabo Verde vai receber hoje dos EUA, 100 mil doses de vacinas da Moderna contra a COVID-19, no âmbito da Covax.

A chegada das vacinas está prevista para as 23h05 deste domingo, a bordo de um voo da TAP.

Segundo um comunicado do governo, para receber esta doação dos Estados Unidos, vão estar presentes no Aeroporto Internacional da Praia Nelson Mandela, o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares e a Chargé d'Affaires dos EUA em Cabo Verde, Amanda Porter.

A vacina Moderna mostrou ser muito eficaz no controlo da COVID-19, sendo necessária a aplicação de duas doses, com um intervalo de 28 dias entre elas.

De acordo com os dados da Direcção Nacional da Saúde, até o momento Cabo Verde já recebeu

615. 050 doses de vacinas.