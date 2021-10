Cabo Verde com mais um óbito e 18 novas infecções por SARS-CoV-2

Cabo Verde registou mais um óbito, 18 novas infecções por SARS-CoV-2 e 16 recuperadas nas últimas 24 horas, de acordo com os dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde.

O boletim mostra que o óbito foi registado no concelho de Tarrafal de Santiago, onde há 8 pessoas com COVID-19. A nível nacional do total de 557 amostras analisadas, somam-se 18 casos novos. Desses casos reportados hoje, o concelho de Santa Catarina de Santiago registou 2, Porto Novo 5, Sal 1, São Nicolau 10, sendo Ribeira Brava 9 e Tarrafal 1. O concelho da Praia, onde há maior número de doentes activos (216) não registou nenhum caso de COVID-19, no universo de 111 amostras analisadas, nas últimas 24 horas. A nível da ilha de Santiago, só o concelho de Santa Catarina registou 2 casos, sendo que foram feitos testes de COVID-19 nos concelhos de Ribeira Grande e São Domingos. As ilhas Fogo, Brava, São Vicente, Boa Vista e Maio não registraram nenhum caso de COVID-19. Conforme o boletim, hoje mais 16 pessoas tiveram alta (Praia 7, Santa Catarina 3, São Filipe 1, Ribeira Grande de Santo Antão 2, Tarrafal de São Nicolau 2 e Maio 1). Com esses novos casos, o país passa a contabilizar 431 casos activos, 37118 casos recuperados, 347 óbitos, 15 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 37920 casos positivos acumulados.

