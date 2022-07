​Há mais 51 casos de COVID-19 e 83 recuperados

Cabo Verde regista mais 51 casos de COVID-19 e 83 recuperados, anunciou hoje o Ministério da Saúde. A taxa de positividade a nível nacional é de 9,4%.

De acordo com o boletim epidemiológico diário, do total de 543 amostras recebidas, somam-se 51 casos novos de COVID-19. Desses casos o concelho da Praia tem mais 14. São Filipe, no Fogo (3), Mosteiros (6), Ribeira Grande de Santo Antão (4), Paul (1), Porto Novo (1), São Vicente (9), Sal (3), Ribeira Brava de São Nicolau (3), Tarrafal de São Nicolau (5) e Boa Vista (2) são os outros concelhos com casos confirmados.

Há registo de 83 recuperados (Praia 27, Santa Catarina 10, São Salvador do Mundo 1, São Miguel 3, São Filipe 8, Mosteiro 11, Santa Catarina do Fogo 4, Ribeira Grande de Santo Antão 7, Paul 2, São Vicente 6 e Maio 4).

O país passa a contabilizar 339 casos activos, 61024 casos recuperados, 409 óbitos, 46 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 61827 casos positivos acumulados.