Mais 25 novos casos e 42 recuperados

​O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde dá conta de mais 25 novos casos de COVID-19 e 42 recuperados nas últimas 24 horas.

Segundo o boletim, do total de 494 resultados recebidos, somam-se 25 casos novos.

Em Santiago foram diagnosticados casos na Praia com 4, São Domingos 2, São Salvador do Mundo, Tarrafal, São Miguel e Santa Cruz com 1 caso cada.

Os outros casos foram diagnosticados no concelho dos Mosteiros (1), São Vicente (12) e Ribeira Brava, São Nicolau (2). As ilhas da Brava, Sal, Boa Vista e Maio não tiveram nenhum caso de COVID-19.

A taxa de positividade no país hoje é de 5,1%.

A mesma fonte mostra que hoje houve mais 42 recuperados (Praia 14, Santa Catarina 3, Tarrafal 3, São Miguel 3, Ribeira Grande de Santo Antão 3, Porto Novo 3 e São Vicente 13).

Com esses casos, o país passa a contabilizar 418 casos activos 37187 casos recuperados, 347 óbitos, 15 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 37976 casos positivos acumulados.