Praia e Mindelo recebem formação sobre fiscalização e controlo das actividades da pesca

A cidade da Praia recebe a partir desta terça-feira uma formação no domínio da fiscalização e controlo das actividades da pesca, que também será realizada no Mindelo, a partir do dia 26, informou hoje o Ministério do Mar.

A formação beneficiará 40 agentes de fiscalização, sendo 20 em cada uma das sessões, e será ministrada em formato virtual por um perito da Agência Europeia de Controlo das Pescas (AECP) e por formadores locais da Inspecção Geral das Pescas da Guarda Costeira. Em comunicado, o ministério explica que o objectivo da formação é reforçar as capacidades técnicas e em matéria de legislação pesqueira dos agentes de fiscalização da pesca, nomeadamente da Inspecção Geral das Pescas, da Guarda Costeira e da Polícia Marítima. Esta formação, realizada no âmbito da implementação do programa PESCAO “Melhoria da Governação Regional das Pescas na África Ocidental”, financiado pela União Europeia, a Comissão Sub-Regional de Pescas, com o apoio técnico da Agência Europeia de Controlo das Pescas (AECP).

