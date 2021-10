Combustíveis mais caros a partir de 01 de Novembro

A Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) informou hoje que a partir de amanhã, 01 de Novembro, os preços de combustíveis no mercado nacional vão ficar mais caros.

De cordo com a nova tabela que vai vigorar a partir das 00h00 do dia 01 de Novembro o Gasóleo Normal passa a ser vendido a 114,60 ESC7L; a Gasolina passa a 142,20 ESC/L; o Petróleo a 97,70 ESC/L; o Gasóleo para Electricidade 99,40 ESC/L; Gasóleo Marinha a 84,40 ESC/L; o Fuel 380, a 96,30 ESC/kg; Fuel 180, a 99,20 ESC/kg.

Já o Gás Butano passa a ser vendio a granel por 169,00 ESC/L; sendo que as garrafas de 3Kg passam a custar 482,00 ESC/Kg; as de 6 Kg, a 1014 ESC/Kg; as de 12,5Kg a 2112,00 ESC/Kg e as de 55Kg, 9294,00 ESC/Kg.

A ARME justifica a subida do preço dos combustíveis no mercado nacional com aumentos expressivos e generalizados dos preços médios dos combustíveis nos mercados internacionais durante o mês de Outubro (15,54%), relativamente ao mês de Setembro.

Conforme a Agência Reguladora, este contexto determinou o aumento médio dos preços dos combustíveis de 9,93 por cento no mercado interno.