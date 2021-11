COVID-19: Apenas três casos positivos

Boletim epidemiológico dá conta de apenas três novos casos positovos de COVID-19 em todo o país

Segundo as autoridades de saúde os casos foram diagnosticados em Porto Novo (2 casos) e no Tarrafal de São Nicolau. Ao todo foram analisadas 141 amostras.

O boletim epidemiológico de hoje relata ainda que houve três doentes que foram dados como recuperados em Santa Catarina (1) e Porto Novo.

Os dados do boltim motram também que São Vicente, com 36 casos, e a Praia, com 31, se mantêm como principais focos de contágio a nível nacional.

Com esta actualização Cabo Verde passa a contabilizar 134 casos activos, 37.711 casos recuperados, 349 óbitos, 15 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 38..218 casos positivos acumulados.