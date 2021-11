Presidente da República condecora diversas personalidades e organizações

O Presidente da República condecorou esta terça-feira, na Cidade da Praia, várias personalidades e organizações, no país e na diáspora, pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos em prol do desenvolvimento do país.

De entre os homenageados, se destacam a condecoração com o primeiro grau da Ordem do Dragoeiro a Manuel Faustino e Zeca de Nha Reinalda, bem como à Associação dos Municípios de Cabo Verde (ANMCV) e à Associação Cabo-verdiana de Apoio à Terceira Idade (ACATI), condecorados com Primeira Classe da Medalha de Mérito e Segunda Classe da Medalha do Vulcão, respectivamente.

Nota ainda para a condecoração do basquetebolista cabo-verdiano Edy Walter com a Primeira Classe da Medalha de Mérito.

Na ocasião, em representação dos homenageados, o presidente da ACATI, José Trigueiros, enalteceu a “sensibilidade e humanismo” do Presidente da República em homenagear personalidades de diversas áreas que contribuíram para o desenvolvimento de Cabo Verde.

“Isso explica essa plêiade de homenageados provenientes de diversos sectores da sociedade cabo-verdiana, seja em actuação individual ou colectiva”, notou.

Por isso, em nome dos condecorados, José Trigueiros, manifestou o seu regozijo e agradecimento por este “nobre gesto, que orgulha, motiva e engrandece a Nação cabo-verdiana”.

Por sua vez, o presidente da ANMCV, Herménio Fernandes, destacou o papel do poder local no processo de desenvolvimento socio-económico do país.

“É para nós os autarcas de Cabo Verde uma grande honra fazer parte da agenda política e preocupação do Presidente da República e por isso agradecemos este gesto de reconhecimento do poder local cabo-verdiano”, notou o presidente da ANMCV.

Lista dos condecorados.

Primeiro Grau da Ordem de Dragoeiro: Emanuel Maria Dias Fernandes “Zeca di Nha Reinalda”, Daniel Pinto Mascarenhas «Djibla», José Augusto Lima de Melo «Djessa» (a título póstumo), Manuel da Paixão Santos Faustino;

Primeira Classe da Medalha de Mérito: César Marques da Silva (a título póstumo), Emanuel Braga Tavares (a título póstumo), Euclides Joaquim de Aguiar Fontes (a título póstumo), Jailson Brito Querido, João Brito Lima, João Manuel Ferro Nobre de Oliveira (a título póstumo), Manuel Monteiro (a título póstumo), Marco Abbondanza, Carlos Fernandinho Teixeira, Orlando Rocha Delgado, António Jaime Nobre Leite, Félix Andrade (a título póstumo), Jean-Paul Dias, Laura Pires-Hester, Moisés Rodrigues, Walter (Edy) Tavares, Associação Causa Maior e ANMCV.

Segunda Classe da Medalha do Vulcão: Noel da Silva Évora Fortes, Alberto Leite e Associação cabo-verdiana de Apoio à Terceira Idade (ACATI), Alexandre Alcântara, Antoine dos Reis, Carlos Spínola, Clara Silva e José Augusto do Rosário, Dantas Monteiro Pinto (título póstumo), Jorge Pedro Barbosa, José Pedro Apolinário (a título póstumo), Simão Mendes Moreira, Luís Duarte, Project Health Cabo Verde (PHCV), Associação San Jon Senegal, Grupo Batucadeiras Estrela Candente, União das Mulheres Católicas de Cabo Verde no Senegal.