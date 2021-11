Porto Novo: Pelo menos 340 cães castrados pelo projecto “Um cão, um amigo”

Pelo menos 340 cães foram castrados durante a campanha de castração que decorreu ao longo de uma semana no município do Porto Novo, em Santo Antão, no âmbito do projecto “Um cão, um amigo”.

A equipa do projecto, a cargo da Fundação dos Amigos do Paul, nos Países Baixos, informou que, “pelo menos” 340 cães foram castrados, graças a “um bom desempenho” da equipa de veterinários holandeses que, durante uma semana, esteve no Porto Novo a castrar cães neste concelho. Para a equipa do projecto, foi “uma semana bem sucedida” e espera “para o próximo ano” enviar uma nova equipa a Santo Antão para dar continuidade à campanha, que se realizou numa parceria da Câmara Municipal do Porto Novo, da delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente. O objectivo da campanha de castração de cães é impedir que “mais cachorros indesejados nasçam” nesta ilha, conforme a Fundação dos Amigos do Paul nos Países Baixos, que, desde 2019, tem estado a implementar em Santo Antão o projecto “Um cão um amigo”. Este projecto almeja, em cinco anos, castrar 1.500 cães em toda a ilha de Santo Antão.

