A Polícia Nacional (PN) informou hoje que deteve um homem de 41 anos acusado de abordar e assaltar, com recurso a arma branca, alunos do Liceu Constantino Semedo, em Achada de São Filipe, cidade da Praia. O mesmo, informou a mesma fonte, já está em prisão preventiva.

Em comunicado a PN faz saber que deteve o mesmo através da Direção Central de Investigação criminal, em flagrante delito.

O homem, que “andava a roubar, com recurso a uma faca”, telemóveis a estudantes do referido liceu foi, segundo a mesma fonte, detido no momento em que consumava mais um roubo na pessoa de um aluno.

A PN informa ainda que se trata de um ex-presidiário e que, presente hoje ao juiz, viu-lhe a ser decretada prisão preventiva como medida de coação pessoal.