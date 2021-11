Mais 9 casos de COVID-19 em 367 amostras

Cabo Verde conta com mais 9 casos de COVID -19 e um recuperado, nas últimas horas, segundo os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde.

Em comunicado, o Ministério da Saúde informa que de um total de 367 amostras analisadas, surgiram mais 9 casos novos.

Conforme o mesmo documento, hoje só uma pessoa tive alta, e é do concelho de Santa Catarina de Santiago. A taxa de positividade no país sobe para 2,5%.

Com mais esses casos, o país passa a contabilizar 46 casos activos, sendo o concelho da Praia com 15, Santa Catarina de Santiago 2, São Salvador do Mundo 2, Santa Cruz 2, São Filipe Fogo 1, Ribeira Grande Santo Antão 1, Porto Novo 6, São Vicente 4, Sal 7, Ribeira Brava São Nicolau 3 e Maio 3.

Neste momento há 37925 casos recuperados, 349 óbitos, 16 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 38345 casos positivos acumulados.