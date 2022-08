​Ministério da Saúde notifica 78 casos novos de COVID-19 nos últimos 14 dias

O Ministério da Saúde notificou nos últimos 14 dias, ou seja, de 08 a 21 de Agosto, 78 casos novos de COVID-19. Esses casos surgiram da análise de um total de 8596 amostras (numa média de 614 amostras analisadas por dia).

Segundo o Ministério da Saúde, a taxa de incidência acumulada a nível nacional, neste período, é de 14 por 100 mil habitantes, a taxa de transmissibilidade (Rt) é de 0,94 e a taxa de positividade foi, em média, 0,9%.

E nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico diário, do total de 419 amostras analisadas, soma-se um caso positivo de COVID-19, que surgiu no concelho de Tarrafal de São Nicolau.

Há mais 8 recuperados (São Vicente 2, Sal 2, Boa Vista 3 e Maio 1).

A mesma fonte avisou que neste momento, há uma pessoa internada no Hospital Dr. Baptista de Sousa, em São Vicente, devido à COVID-19.

Em relação à vacinação, indicou que até 21 de Agosto, Cabo Verde já utilizou 776.138 (70,6%) doses de vacinas contra a COVID-19 e que do número estimado de adultos, 320.719 (98,4%) já tomaram a 1ª dose, 280.036 (85,9%) de adultos já foram completamente vacinados e um total de 132.157 (36%) já tomou a dose de reforço.

Em relação aos adolescentes, um total de 47.095 (87,6%) já tomou a 1ª dose e 39.754 (74%) já estão completamente vacinados.

O país passa a contabilizar 27 casos activos, 61797 casos recuperados, 410 óbitos, 46 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 62289 casos positivos acumulados.