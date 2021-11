IPC vai apresentar resultados de Cabo Verde do projecto MARGULLAR

O presidente do Instituto do Património Cultural, Hamilton Jair Fernandes e o técnico e historiador Edson Brito, apresentam esta quinta-feira, 25, os resultados de Cabo Verde do projecto MARGULLAR no “I Congresso da Arqueologia Subaquática da Macaronésia”, que decorre em Lanzarote, Ilhas Canárias.

Segundo uma nota do IPC, este congresso que reúne os parceiros do projecto para apresentar os resultados do mesmo nos seus respectivos territórios, é fruto de mais de dois anos de trabalho no âmbito do Projecto Cooperação Territorial INTERREG MAC 2014-2020 MARGULLAR, co-financiado pelos fundos europeus do FEDER.

A mesma fonte explica que o projecto MARGULLAR foi desenvolvido em parceria com as ilhas da Macaronésia (Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde), e visa articular o Património e Turismo através da realização de trabalhos de arqueologia subaquática para a preservação e conservação do património marinho, para a sua posterior valorização e aproveitamento, com foco na melhoria da atractividade e promoção do turismo nestas regiões.

Sobre o congresso, o IPC indica que durante o evento, os territórios terão a oportunidade de compartilhar conhecimentos e boas práticas que existem na arqueologia subaquática actual, tanto a nível metodológico como a conservação e divulgação do património cultural subaquático e dar visibilidade às diferentes iniciativas que estão a ser desenvolvidas nessas regiões estarão no cerne do evento.

“Cabo Verde é Estado-membro da convenção do Património Cultural Subaquático, e tem primado para a salvaguarda deste património, adoptando medidas legais e institucionais para o efeito, como a criação da comissão nacional para salvaguarda do património cultural subaquático, a criação do plano de acção local, especialmente, acções de sensibilização das comunidades costeiras”, lê-se no documento.

A recuperação e compilação de documentos relactivos à arqueologia subaquática, nomeadamente os naufrágios, em colaboração com o consultor Paulo Alexandre Monteiro e com DRAC/ADCA/AÇORES, a criação do programa de mergulho na Ilha de Santiago(Ancoradouro da Cidade Velha, na Calheta de São Martinho, na Baía da Praia, em São Francisco e no Tarrafal), Curso de formação em mergulho profissional e ratificação da Convenção da UNESCO sobre o Património Cultural Subaquático, são outras medidas legais e institucionais adoptadas.

Ainda, dentro deste projecto, o IPC informa que estão em carteira a criação e colocação de sinaléticas, curso de formação em arqueologia subaquática, criação do Circuito Turístico e Inclusão em diferentes redes institucionais de Cabo Verde.

Por outro lado, o IPC lembrou que recentemente denunciou e solicitou a colaboração e actuação de autoridades nacionais sobre o roubo e o empilhamento de bens com valor patrimonial que se encontram no fundo do mar da ilha do Maio.

Na mesma linha explica que efectivou essa denúncia no sentido de haver uma actuação célere possível, para evitar a destruição e pilhagem do Património Subaquático da República de Cabo Verde.