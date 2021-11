​Cabo Verde com cinco novos casos de COVID-19

Cabo Verde notificou hoje cinco novos casos de infecção por SARS-CoV-2. Os diagnósticos positivos foram registados na Praia (2), Porto Novo (1), Sal (1) e Tarrafal de São Nicolau (1).

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, ao longo desta sexta-feira foram processadas 328 amostras, com uma taxa de positividade de 1,5%. Seis pacientes foram dados como recuperados. O país tem 47 casos activos de covid-19.

Desde Março de 2020, Cabo Verde já diagnosticou 38358 casos positivos de covid-19, dos quais resultaram 349 óbitos, 16 óbitos por outras causas. Nove pessoas infectadas foram transferidas para outros países. 37937 doentes recuperaram.

No mesmo comunicado, o Ministério da Saúde apela às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a COVID-19 que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível, no sentido de mitigar as consequências da pandemia de COVID-19 em Cabo Verde.

“Reforçamos também o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19”, conclui.

A covid-19 provocou pelo menos 5.180.276 mortes em todo o mundo, entre mais de 259,46 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.