Guarda Costeira suspende busca pelo corpo do pescador

A Guarda Costeira (GC), através do Centro de Coordenação de Salvamento (JRCC) informou que suspendeu as buscas pelo corpo do pescador desaparecido no mar em São Vicente, mas que a operação será retomada amanhã.

Numa nota enviada à comunicação social a Guarda Costeira avisa que procedeu hoje, 6, no período da manhã, à busca pelo corpo do pescador de 53 anos de idade que está desaparecido no mar desde o passado dia 4.

Durante as operações o navio da Guarda Costeira foi obrigado a suspender as buscas por causa de uma solicitação da Delegacia de Saúde de São Nicolau para o transporte com urgência de uma paciente do Hospital de São Nicolau para São Vicente.

Conforme a mesma fonte as buscas serão retomadas na manhã desta terça-feira, 7, pelos meios da Guarda Costeira.

De recordar que hoje a Guarda Costeira anunciou que no passado dia 4 três pescadores tinham sido resgatados do mar por um veleiro ao largo de São Vicente. Os pescadores estavam a bordo de uma embarcação. Ao todo estavam a bordo quarto pescadores. No momento do resgate um deles estava em hipotermia e outro foi dado como desaparecido.