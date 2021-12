Três pescadores resgatados do mar por veleiro

A Guarda Costeira informa que no dia 4 deste mês, três pescadores foram resgatados do mar por um veleiro. Um dos pescadores está desaparecido e outro estava em hipotermia.

Numa nota enviada pela Guarda Costeira esta instituição conta que os pescadores foram evacuados em segurança pelo veleiro que os encontrou até o porto da Marina do Mindelo. Os pescadores foram depois encaminhados pelos Bombeiros para o Hospital Baptista de Sousa para acompanhamento e assistência médica.

Na mesma nota a Guarda Costeira sublinhou que se tratava de quatro pescadores que tinham saído para o mar numa embarcação de boca aberta no período da manhã.

Os pescadores relataram à Guarda Costeira que às 09h00, estavam nas proximidades do Ilhéu dos Pássaros, quando a embarcação virou ao contrário devido ao estado do mar, naufragaram e foram levados pela corrente marítima.

Um dos pescadores, um homem chamado Carlos Alberto de 53 anos de idade faleceu, ainda nas proximidades da zona do incidente e ficou para trás.

A Guarda Costeira disse que ao saber do sucedido colocou o Navio SAR Ilhéu dos Pássaros com os mergulhadores a bordo e um RHIB nas buscas pelo corpo do malogrado.

As buscas tiveram início no dia 4 de Dezembro, às 17h50 mas acabariam por ser suspensas por volta das 18h40 devido às condições de visibilidade não favoráveis com o pôr-do-sol e retomadas no dia 5, às 07h15, pelas mesmas embarcações e mergulhadores.

Conforme a Guarda Costeira, a embarcação naufragada foi encontrada pelo NSAR Ilhéu dos Pássaros, às 12h05 e rebocada pelo RHIB até ao Porto da Marina do Mindelo para as investigações necessárias.

Em relação às buscas, a mesma fonte avisa que continuam em andamento e que o corpo do pescador continua desaparecido.

A Guarda Costeira frisou que toda a operação foi conduzida em coordenação com o COSMAR e Polícia Marítima.