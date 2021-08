​Presença do Navio-Escola Brasil no Mindelo vista como reforço da cooperação militar entre Brasil e Cabo Verde

O Navio-Escola Brasil (NEBrasil) está, pela primeira vez, atracado no Porto Grande do Mindelo, depois de ter estado na cidade da Praia nas várias viagens feitas ao arquipélago. A presença do NEBrasil em São Vicente é vista como um reforço da cooperação militar entre Brasil e Cabo Verde, disse hoje o adido naval do Brasil em Cabo Verde, comandante Fernando Pereira.

As declarações foram proferidas à imprensa a bordo da embarcação.

“Esperamos que no próximo ano o Navio-Escola Brasil possa voltar à cidade do Mindelo. Mas é uma viagem bastante concorrida. Vários países gostam que o NEBrasil esteja presente. Mas Cabo Verde é o único país africano que está no roteiro do NEBrasil, o que demonstra a nossa prioridade de cooperação e o estreitamento de laços de amizade entre Brasil e Cabo Verde, entre a Marinha do Brasil e a Guarda Costeira de Cabo Verde”, aponta.

O comandante Fernando Pereira refere igualmente que a proximidade dos problemas determina o incremento da cooperação entre os dois países. O adido naval do Brasil em Cabo Verde fala, em concreto, da necessidade de defender o espaço marítimo dos diversos fenómenos criminais transnacionais.

“Tenho lido que a Zona Económica Exclusiva de Cabo Verde é 174 vezes maior que o espaço territorial de Cabo Verde. Então, existem muitas riquezas aqui em Cabo Verde. A Marinha do Brasil e a Guarda Costeira de Cabo Verde têm as mesmas preocupações: o meio ambiente, a pesca ilegal, o tráfico de drogas e de pessoas”, refere.

Por seu lado, o comandante do Navio-Escola Brasil, o Capitão de Mar e Guerra Marcelo Marcelino, entende que a cooperação entre os dois países é “muito significativa”, e permite o estreitamento de laços.

“Para além dos sete aspirantes de Cabo Verde que integram a Escola Naval do Brasil, outros dez integram outras escolas de formação. Para a minha surpresa, ontem, o piloto que auxiliou aqui a nossa atracação teve a sua formação num centro de instrução do Brasil. O ex-comandante da Guarda Costeira teve a oportunidade de fazer a viagem no Navio-Escola, e isso para nós é motivo de muito orgulho continuar essa cooperação”, realça.

O Navio-Escola Brasil (NEBrasil) está no Porto de Mindelo desde esta terça-feira, 17. A visita termina na sexta-feira, 20 de Agosto, e faz parte da 35ª Viagem de Instrução de Guardas-Marinha. O NEBrasil tem a missão de prover instrução prática aos Guardas-Marinha (GM) e mostrar bandeira, quando em viagem ao exterior, a fim de contribuir para a formação profissional e cultural dos futuros Oficiais e o estreitamento de laços com as nações amigas.