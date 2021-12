Missão de OMS e de Institut Pasteur de Dakar estão a apoiar no rastreio da variante Ómicron

A presidente do Instituto Nacional da Saúde Pública (INSP),Maria da Luz Lima, disse esta segunda-feira que está no país uma missão composta pela OMS e por profissionais do Institut Pasteur de Dakar que estão a apoiar no rastreio da variante Ómicron.

Maria da Luz Lima avançou essa informação hoje, na habitual conferência de imprensa sobre a evolução da COVID-19 no país. “Esta missão está a apoiar o país na parte da formação do pessoal e estamos a ver se até o fim dessa semana ainda é possível fazer a sequenciação no país e ter resposta a esta questão”, indica. Por outro lado disse que em Cabo Verde ainda não há nenhum caso positivo suspeito da variante Ómicron. “A vigilância tem sido muito activa, mormente um ligeiro aumento do número de casos que tem aparecido nos últimos dias”. “Já temos no país kits de teste PCR que permitem suspeitar da circulação de algumas variantes de preocupação. Os kits permitem suspeitar se há circulação de variante Ómicron, e ainda não houve nenhum caso positivo que os kits ressaltem que é da variante Ómicron, mas estamos em concertação com o Institut Pasteur de Dakar ”. Mas avisa que é sempre necessário enviar as amostras para o Institut Pasteur de Dakar, porque é um laboratório de referência a nível da região. “As amostras serão enviadas assim que tiver um número suficiente, porque há um conjunto de critérios que há necessidade de observar”. “Como neste momento ainda nenhum dos testes que fizemos deu suspeito de ter sido contaminado pela variante Ómicron ainda não vamos enviar as amostras para Dakar”, afirma. Maria da Luz Lima afirmou que mensalmente serão enviadas amostras para Dakar para fazer a sequenciação genómica para rastrear esta e outras variantes que possam vir a surgir. Por isso, apelou às pessoas para aderirem à vacinação, porque conforme disse que ainda não temos 70% da população completamente vacinada. “Por isso estamos aqui mais uma vez para apelar às pessoas para a vacinação, porque a vacina reduz a circulação do vírus e da variante Ómicron e outros”.

