“Cabo Verde terá capacidade para identificar todo o tipo de variantes em finais de Janeiro de 2022” INSP

​A presidente do Instituto Nacional da Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Lima disse hoje, numa entrevista à RCV que Cabo Verde vai passar a ter capacidade para a realização de sequenciação genómica de SARS-CoV-2 e identificar todo o tipo de variantes em finais de Janeiro de 2022.

Segundo Maria da Luz Lima, isso será possível com a chegada dos reagentes já encomendados e com a formação dos técnicos, que aconteceu, graças a uma missão conjunta do Institut Pasteur de Dakar, da Organização Oeste Africana de Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS), que estiveram recentemente na cidade da Praia.

“Neste momento, já temos toda a parte operacional preparada, estamos a aguardar os reagentes e mais um equipamento que será de grande mais-valia para a capacidade nacional. O sequenciador já temos aqui e há necessidade de ter mais outro para complementar o que temos cá”, afirma.

A presidente do INSP confirmou, por outro lado, que os últimos testes PCR realizados na cidade da Praia e no Mindelo identificaram mutações de SARS-CoV-2 que podem ser da variante Ómicron.

E neste sentido avançou que as amostras já estão na posse do laboratório do Institut Pasteur, em Dakar, desde ontem, terça-feira, 28.

“É um laboratório regional de referência para a sequenciação genómica de SARS-CoV-2 e também dão apoio a outros países, mas pedimos uma atenção especial para as amostras de Cabo Verde, para confirmar ou não a variante Ómicron. O processo de sequenciação é complexo e tem várias fases, mas estou confiante que o mais tardar daqui uma semana poderemos ter algum resultado”, assegura.