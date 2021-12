MpD analisa trajectória e desafios do poder local democrático para assinalar os 30 anos das primeiras eleições autárquicas

A Comissão Política Concelhia da Praia do MpD (poder) realiza esta segunda-feira, 13, uma conferência subordinada ao tema “Trajectória e desafios do poder local democrático”, para assinalar os 30 anos sobre as primeiras eleições autárquicas em Cabo Verde.

Segundo uma nota de imprensa, esta conferência, que vai ter como oradores o ex-autarca António Lopes da Silva e o professor universitário Redy Lima, é a primeira de um conjunto de outras que esta região política pretende organizar mensalmente até Dezembro de 2022.

Temas como “Ordenamento do território, urbanismo e habitação”; “Gestão local e governança territorial”; “As cidades perante as mudanças climáticas”; “Transição ecológica, energética e digital”; “Economia verde, mobilidade urbana, democracia local e participação cidadã”; “Desenvolvimento económico e emprego”; e “Economia social e solidária serão desenvolvidos ao longo dos debates.

A mesma fonte informa ainda que António Lopes da Silva irá debruçar-se sobre questões relativas à gestão do território nos períodos colonial e de partido único; processo após a abertura democrática, em 1991; e, por último, a actual situação do poder local com incidência no Município da Praia.

Por sua vez, Redy Lima irá discorrer sobre a trajectória das organizações cívicas e comunitárias e sua relação com o poder local nestes últimos 30 anos; e os desafios actuais destas organizações, baseando-se em alguns exemplos na Praia e no Mindelo, numa linha de defesa do direito à cidade.

A moderação deste debate vai estar a cargo do cofundador do MpD, José António dos Reis, estando prevista, na abertura, uma intervenção do coordenador concelhio do MpD na Praia, Alberto Mello (Beta), enquanto o encerramento será presidido vice-presidente do MpD, Fernando Elísio Freire.

No dia 15 de Dezembro assinalam-se os primeiros 30 anos das primeiras eleições autárquicas, uma data, de acordo com o MpD, “das mais relevantes na construção do Estado de Direito Democrático”.