Adriano Moreno vai ser o novo Director Nacional de Educação

Adriano Moreno, que nos últimos cinco anos vem exercendo o cargo de Delegado do Ministério da Educação na Praia, vai ser “brevemente” nomeado Director Nacional de Educação.

O motivo desta substituição, de acordo com nota do Ministério da Educação publicada esta terça-feira, é a aposentação da actual Directora Nacional de Educação, Eleonora Sousa.

Adriano Moreno, actual Delegado de Educação da Praia, é Mestre em Matemática e Aplicações, ramo actuariado, Estatística e Investigação Operacional pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Licenciado em Matemática, tendo participado em várias formações.

Ao longo do seu percurso profissional, continua a nota do Ministério, Adriano Moreno já exerceu funções no sector da educação designadamente: professor da disciplina de Matemática, Subcoordenador Pedagógico, Director da Escola Secundária Pedro Gomes, Docente no Instituto Universitário de Educação e na Universidade de Cabo Verde.