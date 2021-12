PJ detém indivíduo na posse de Cannabis no Terminal de Cabotagem do Porto do Mindelo

​A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na passada segunda-feira, 13, em flagrante delito, no Terminal de Cabotagem do Porto do Mindelo, um indivíduo, do sexo masculino, de 20 anos, na posse de Cannabis.

Em comunicado, a PJ informa que esse indivíduo foi detido numa embarcação que fazia a ligação São Nicolau/São Vicente, após ter sido revistado e encontrado na posse de uma certa quantidade de Cannabis. Segundo a PJ o mesmo foi detido, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Investigação de Tráfico de Estupefacientes, no âmbito do controlo de tráfico, por via marítima. O comunicado adianta igualmente que o detido foi presente, na terça-feira, 14, às autoridades judiciárias competentes, tendo o Ministério Público promovido o julgamento do mesmo em Processo Especial Sumário.

