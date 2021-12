Assembleia Municipal da Praia aprova proposta de deliberação que concede terreno a Uni-Piaget

A Assembleia Municipal aprovou esta quinta-feira, sob proposta da Câmara Municipal da Praia, a proposta de deliberação que concede à Universidade Jean Piaget terrenos para loteamento e vendas.

A proposta foi apresentada durante a II.ª Sessão Ordinária do mandato 2020/2024 e contou com 11 votos favoráveis do PAICV e 10 contra do MpD.

Durante a apresentação do projecto, o presidente da câmara , Francisco Carvalho, disse que por se tratar de uma universidade central para o município, para o país e pelo contributo que tem dado ao desenvolvimento da capital e do arquipélago, a autarquia decidiu dar “uma mãozinha” e colaborar com a instituição de ensino superior.

“Sabemos também que a Universidade Jean Piaget está precisar também de apoio de instituições no país, e sabemos também da incapacidade do Governo de conseguir acudir tudo aquilo que é apelo e sufoco que instituições de ensino superior têm estado a sofrer”, apontou.

Francisco Carvalho afirmou que a câmara decidiu disponibilizar o lote de terreno para que a universidade possa vende-lo e arrecadar recursos para se tornar uma instituição viável.

Na sua declaração de voto, o líder da bancada municipal do MpD, João Cabral, justificou o voto contra do seu partido porque consideram que a deliberação não contém informações suficientes e a proposta nunca foi discutida a nível da autarquia.

Por seu turno, o líder da bancada municipal do PAICV, Aquiles Barbosa, explicou que o seu partido votou a favor por amor a praia capital do país

Acusou ainda os deputados do MpD de tentarem distribuir as propostas apresentadas pelo seu partido e de lançarem suspensões, uma vez que existem, segundo disse, outros meios e formas de obterem informações.

Durante a sessão plenária de hoje foram aprovados ainda o plano de actividades, o orçamento do município da Praia para o ano 2022 e a proposta de deliberação que autoriza a reestruturação da orgânica da CMP.