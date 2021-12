Cabo Verde com recorde de 602 infecções por SARS-CoV-2

​Cabo Verde registou nas últimas 24 horas, 602 novas infecções por SARS-CoV-2, um recorde desde o início da pandemia.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje, do total de 2532 amostras analisadas foram detectados 602 casos novos. Só no concelho da Praia foram diagnosticados mais 296 novos casos em 978 amostras analisadas.

Além da Praia, o concelho de Ribeira Grande de Santiago conta com mais 8 casos, São Domingos 5, Santa Catarina de Santiago 22, São Salvador do Mundo 3, Tarrafal 2, São Miguel 7, Santa Cruz 3 e São Lourenço dos Órgãos 15.

Na ilha do Fogo foram notificados mais 20 casos, sendo São Filipe 14 casos, Mosteiros 5 e Santa Catarina 1. A ilha da Brava conta com mais 4 casos. Santo Antão com mais 40 doentes (Ribeira Grande 16, Paul 12 e Porto Novo 12). São Vicente com mais 85 casos em 301 amostras analisadas.

A ilha do Sal tem 47 casos novos em 574 amostras, São Nicolau 7 (Ribeira Brava 1 Tarrafal 6), Boa Vista 23 e Maio 15.

A taxa de positividade a nível nacional sobe para 23,8%.

O país conta com mais 15 recuperados (Praia 3, São Vicente 8, Sal 3 e Ribeira Brava 1.)

Com esta actualização, o país passa a contabilizar 1359 casos activos, 38211 casos recuperados, 351 óbitos, 17 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 39947 casos positivos acumulados.