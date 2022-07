​Mais 17 casos novos de COVID-19 em 206 amostras

Cabo Verde registou nas últimas 24 horas, 17 casos novos de COVID-19 e 19 recuperados, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

De acordo com os dados do boletim epidemiológico, do total de 206 resultados recebidos, somam-se 17 casos novos de COVID-19. Os casos novos de COVID-19 foram registados na Praia (5), Santa Catarina de Santiago (1), Paul (1), São Vicente (6), Boa Vista (3) e Maio (1). Com esses casos a taxa de positividade é de 8,3%.

Há mais 19 recuperados (Praia 1, São Lourenço dos Órgãos 1, Mosteiro 5, Santa Catarina do Fogo 1, Ribeira Grande de Santo Antão 5 e São Vicente 6).

O país passa a contabilizar 142 casos activos 61466 casos recuperados, 409 óbitos, 46 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 62072 casos positivos acumulados.