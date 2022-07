Um óbito e 106 casos novos de COVID-19

​Cabo Verde registou nas últimas 24 horas, um óbito, 106 casos novos de COVID-19 e 116 pessoas tiveram alta, anunciou o Ministério da Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico diário, do total de 727 resultados recebidos, somam-se 106 casos novos de COVID-19. O óbito, segundo as autoridades de saúde, foi registado no concelho de Paul, em Santo Antão.

A nível da ilha de Santiago há novos casos na Praia (28), Ribeira Grande (2), Santa Catarina (1), São Salvador do Mundo (1), Santa Cruz (3) e São Lourenço dos Órgãos (1).

Na ilha do Fogo, todos os concelhos tiveram casos novos, sendo São Filipe (5), Mosteiros (18) e Santa Catarina (3). Em Santo Antão foram encontrados casos nos concelhos de Ribeira Grande Santo Antão (4) e Paul (2).

São Vicente tem 22 novos casos enquanto o Sal tem 5. Em São Nicolau, a Ribeira Brava regista 2 casos e o Tarrafal 3.

A Boa Vista tem dois e o Maio tem quatro novos casos de COVID-19.

Com esses casos a taxa de positividade a nível nacional é de 14,6%.

Há registo de 116 recuperados (Praia 43, Ribeira Grande de Santiago 2, Santa Catarina 4, São Miguel 2, Santa Cruz 3, São Lourenço dos Órgão 1, São Filipe 13, Mosteiro 16, Santa Catarina do Fogo 2, Brava 1, Ribeira Grande de Santo Antão 5, Paúl 2, Porto Novo 1, São Vicente 6, Sal 1, Ribeira Brava 5, Tarrafal de São Nicolau 3, Boa Vista 1 e Maio 5).

O país passa a contabilizar 547 casos activos 60508 casos recuperados, 408 óbitos, 45 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 61517 casos positivos acumulados.