Cabo Verde regista recorde de infecções pelo segundo dia consecutivo

Cabo Verde registou novo recorde de infecções, pelo segundo dia consecutivo, com 791 novos casos, nas últimas 24 horas. Com esses casos, o país ultrapassa 40 mil casos acumulados.

Segundo o boletim epidemiológico, do total de 3017 amostras analisadas, somam-se 791 casos novos.

Todos os concelhos tiveram casos novos e a taxa de positividade continua a aumentar.

Só na ilha de Santiago há mais 454 novos casos, sendo a Praia com 383, Ribeira Grande 15, São Domingos 4, Santa Catarina 21, São Salvador do Mundo 3, Tarrafal 1, São Miguel 4, Santa Cruz 18 e São Lourenço dos Órgãos 5.

A ilha do Fogo conta com mais 39 novas infecções, sendo São Filipe com 33, Mosteiros e Santa Catarina com 3 casos cada.

A ilha da Brava tem mais 4, Santo Antão 45 (Ribeira Grande 14, Paul 9 e Porto Novo 22), São Vicente 125, Sal 62, São Nicolau 11 (Ribeira Brava 7 e Tarrafal 4), Boa Vista 26 e Maio 25.

A taxa de positividade a nível nacional é de 26,2%.

Há registo de mais 21 recuperados (Praia 5, Ribeira Grande 4, Paul 1, Porto Novo 2, São Vicente 4, Sal 3 e Maio 2).

Com esse aumento de número de novas infecções , o país passa a contar com 2129 casos activos, 38232 casos recuperados, 351 óbitos, 17 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 40738 casos positivos acumulados.