COVID-19: Mais de 33 mil pessoas vacinadas em uma semana

Na semana de 16 a 22 de Agosto, 33.773 pessoas foram vacinadas com a primeira dose da vacina contra a COVID-19. Na semana anterior tinham sido menos de 20 mil, o que mostra o bom andamento da vacinação. Contudo, a discrepância regional é muito acentuada.

63,1% da população elegível (maiores de 18 anos), já está vacinada com a primeira dose da vacina e 14%, com a segunda. Em números: 233.518 das 370.362 pessoas consideradas elegíveis a nível nacional recebeu pelo menos uma inoculação, e 52.021, as duas estipuladas no plano de vacinação (mais 13.745 pessoas em comparação com a semana anterior). Os dados constam do Boletim de vacinação n.º 6, de 25 de Agosto.

O ritmo de vacinação continua a acelerar, mas há uma grande discrepância entre concelhos. Enquanto o Paul já vacinou quase toda a população elegível (99,8%), São Miguel não vai além dos 33%.

Sete concelhos já atingiram, até 22 de Agosto, a meta dos 70%. É de crer que entre 22 de Agosto e hoje, ao ritmo diário de vacinação verificado, pelo menos São Filipe e Santa Catarina do Fogo, que no Boletim já se encontram acima dos 69%, também já tenham atingido o marco. Ontem, por exemplo, foi anunciado que São Lourenço dos Orgãos já estava nesse patamar (enquanto no boletim está nos 66,3).

São Lourenço dos Orgãos tornou-se assim o primeiro município de Santiago Norte a atingir a meta, sendo que os outros cinco são os piores classificados na tabela.

Face ao objectivo anunciado pelo governo, de vacinar em massa as ilhas turísticas, Boa Vista também está aquém do expectável: menos de metade da população alvo (49,1%), contra, por exemplo, 74,7% do Sal.

No que toca à segunda dose, o Sal é o município com maior taxa de vacinados: 28,1%. Tarrafal de Santiago encerra a tabela com apenas 3,7% da população já completamente vacinada.

Em termos de grupos, a nível de profissionais de saúde, o primeiro grupo prioritário houve mais vacinados do que o previsto, o que eleva a taxa de vacinação para uns insólitos 112,5%. Entre a população com mais de 60 anos, 83,8% estão vacinados. Cerca de metade dos doentes crónicos (49,4%) tomaram pelo menos uma dose. Os profissionais de turismo são, entre os prioritários o grupo com pior taxa: 40,6%. Com o regresso às aulas para breve a percentagem de profissionais de apoio escolar também está abaixo da meta: apenas 61,1%.

O Boletim informa ainda que até 22 de Agosto, o país tinha utilizado 285 539 (69.8%) das vacinas recebidas através do mecanismo COVAX e doações de países parceiros.

As metas da campanha da vacinação têm sido revistas à medida que são ultrapassadas. Se numa primeira fase se previa vacinar este ano apenas 20% da população este ano, rapidamente o objectivo se tornou vacinar 70% até ao final de 2021. Com o bom andamento, a meta agora, conforme anunciado pelo Primeiro-ministro é chegar a esse marco ainda no mês de Setembro, e a 100% no fim do ano.