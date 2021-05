Vacinação parada em São Vicente é "um problema de transporte", diz o ministro da Saúde

Há vários dias que a vacinação está parada em São Vicente

O ministro da Saúde disse hoje que a paragem da vacinação contra a COVID-19 em São Vicente não se deve à falta de vacinas mas sim "um problema de transporte". O ministro, no entanto, assegurou que esse "é um problema de fácil resolução" e que amanhã "chegam cerca de 10 mil doses de vacinas a São Vicente para retomarmos o processo".

As declaração foi feita após a conferência de imprensa em que o primeiro-ministro anunciou prorrogação da situação de calamidade no país.

Arlindo do Rosário assegurou que a partir do momento que as vacinas cheguem a São Vicente "o processo vai decorrer mais depressa".

Quanto à percentagem total da população vacinada, que segundo o Director Nacional de Saúde está actualmente nos 6%, Arlindo do Rosário reconheceu que é um valor baixo mas que é possível atingir-se os 70% anunciados pelo governo até final do ano.

"Penso que é possível atingir os 70%. Durante o mês de Junho vamos acelerar a vacinação. Mas isso depende da disponibilidade da vacina", disse Arlindo do Rosário apontando que "há países que ainda não atingiram, sequer, 1%. Nós estamos nos 6% e há perspectivas de conseguirmos atingir os 70%".