Embaixada de Portugal reabre atendimento consular

A Secção Consular da Embaixada de Portugal na Praia reabriu hoje o atendimento ao público para todos os serviços após ter sido suspenso devido a casos suspeitos de COVID-19 entre os funcionários.

“Informa-se todos os utentes da Secção Consular da Embaixada de Portugal na Praia que o atendimento presencial será retomado no dia 4 de janeiro, tendo sido implementadas todas as medidas necessárias ao despiste de casos de infecção por COVID-19 entre os funcionários da Embaixada”, anunciou hoje a instituição através do Facebook.

A mesma fonte informou que todos os utentes que tenham perdido os seus agendamentos, incluindo pedidos de visto, serão contactados a breve trecho para que se proceda ao seu reagendamento.

De referir que de acordo com o último boletim epidemiológico, das 1.989 amostras analisadas, 756 revelaram-se positivas para COVID-19, resultando numa taxa de positividade de 38%, superior em 2,8 pontos percentuais ao dia anterior. Cabo Verde conta com 4800 casos activos.