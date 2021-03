Portugal entrega 2 mil testes PCR a Cabo Verde

Cabo Verde recebeu esta sexta-feira, dois mil testes PCR, de Portugal para testagem à COVID-19.

Segundo uma nota da Embaixada de Portugal em Cabo Verde, esses donativos visa apoiar o nosso país no reforço dos meios de diagnóstico e de rastreio, com vista a uma melhor, maior e pronta capacidade de resposta na detecção e tratamento dos casos de infecção.

Este lote de testes, conforme a mesma fonte foi entregue às autoridades cabo-verdianas pela Embaixada de Portugal na cidade da Praia.

A mesma fonte, avançou que esta acção insere-se no quadro do compromisso assumido por Portugal no combate à pandemia da COVID-19 e na mitigação dos seus impactos, e corresponde à segunda fase do "Plano de Acção na resposta sanitária à pandemia da COVID-19" entre Portugal e os PALOP e Timor-Leste.

Essa acção visa apoiar estes países na área da testagem, na formação, e também no envio de equipamentos de protecção individual e na vacinação.