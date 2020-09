Notificados mais 33 novos casos positivos e a ilha ultrapassa uma centena de infectados

A ilha do Fogo contabilizou hoje mais 33 novos casos positivos, todos da zona sul do município dos Mosteiros, na sequência das amostras analisadas para testes PCR.

Com os casos de hoje a ilha contabiliza neste momento mais de 100 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus (covid-19) e um óbito, os quais cerca de uma centena (96) nas três localidades da zona sul do município dos Mosteiros e seis outros casos no município de São Filipe (bairros de Santa Filomena e Cruz Vermelha, Lacacão – sul, e Curral Grande – norte) todos contactantes dos casos dos Mosteiros.

O director do hospital regional São Francisco de Assis e da Região Sanitária Fogo/Brava, Evandro Monteiro, avançou à Inforpress que estão mais amostras pendentes e que na sequência da notificação de mais 14 casos positivos na terça-feira (02 de São Filipe e 14 dos Mosteiros) e dos 33 casos de hoje, as estruturas de saúde vão prosseguir com as investigações e recolha de amostras dos contactantes dos novos casos positivos para exames PCR.

Com relação a uma pessoa com mais de 70 anos que se encontra hospitalizada no espaço de isolamento do hospital São Francisco de Assis, Evandro Monteiro indicou que se encontra estável e sem grandes alterações nas últimas 24 horas.

O director do hospital e da Região Sanitária tem agendado para quinta-feira um encontro com os órgãos de comunicação para fazer o ponto de situação.

Este apelou à população, não só das localidades onde já foram identificados casos positivos, mas de toda a ilha a redobrar os cuidados e a respeitar e cumprir todas as medidas indicadas pelas autoridades sanitárias e governamentais.

Na terça-feira o Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB) em parceria com a câmara municipal dos Mosteiros e da delegacia de saúde, procedeu à distribuição de 2.500 máscaras comunitárias às populações das três localidades a sul do município, além da sensibilização da população e da realização de despistagem com testes rápidos.