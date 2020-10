Fogo: Escola secundária Dr. Teixeira de Sousa contabiliza 12 casos activos da covid-19

A escola secundária Dr. Teixeira de Sousa contabiliza neste momento 12 casos activos do novo coronavírus entre os alunos que estão quase todos no isolamento institucional e outros 28 estão em quarentena domiciliar aguardando respostas dos testes.

A secretária do conselho directivo da escola Dr. Teixeira de Sousa, Joaquina Rodrigues, disse que o número de casos acumulados é de 23 a nível da escola, mas que muitos alunos que testaram positivos estão recuperados e inclusive já regressaram às aulas.

Segundo a mesma fonte, numa turma do 12º ano foram realizados testes PCR a todos os alunos e sem registo de qualquer caso positivo, o que a leva a realçar que o foco da infecção não é a escola, que continua segura, mas a própria comunidade.

Quanto à possibilidade do encerramento da escola tendo em conta o número de casos activos, Joaquina Rodrigues disse que se está a cumprir as orientações superiores que indicam que se houver três turmas com dois ou mais casos cada a escola deve fechar-se por um período de 10 dias. Até este momento, observou, registou-se apenas uma turma com dois casos e que a mesma foi encerrada e que os demais casos estão distribuídos um por cada turma.

A secretária da escola indicou ainda que todos os contactos dos casos positivos foram submetidos a testes PCR e com resultados negativos.

A nível do agrupamento escolar que inclui a escola secundária Dr. Teixeira de Sousa e as escolas básicas Pedro Cardoso, Santa Filomena e Cobom a mesma fonte indicou que na escola Pedro Cardoso uma cozinheira aguarda pelos resultados dos testes, mas que não há casos activos.

Já na escola de Santa Filomena metade de uma turma do 4º e uma turma inteira do 1º ano e dois professores estão de quarentena, contando a escola com quatro casos activos da covid-19.

Na escola secundária Dr. Teixeira de Sousa, além dos 12 casos activos e dos 28 alunos que estão em quarentena domiciliar, há o registo de uma docente em quarentena aguardando o resultado do teste PCR já que o seu companheiro testou positivo pelo novo coronavírus.

O primeiro caso foi registado no início do ano lectivo quando um aluno do 12º ano testou positivo no teste PCR.