Notificados mais 10 casos positivos na ilha do Fogo

As autoridades sanitárias da ilha do Fogo foram notificadas hoje de mais 10 casos positivos, todos da zona sul do município dos Mosteiros, na sequência das amostras analisadas para testes PCR.

Os casos positivos são das localidades de Corvo e Relva, sobretudo, na parte sul dos Mosteiros, município que passa a contabilizar mais de uma centena de casos de infecção pelo novo coronavírus e um óbito. A informação foi avançada à Inforpress no início da tarde de hoje pelo director da Região sanitária Fogo/Brava, Evandro Monteiro. Ao todo a ilha contabiliza, neste momento, 112 casos acumulados de COVID-19 e um óbito, sendo 106 no município dos Mosteiros, com destaque para a zona sul (Relva, Corvo e Achada Grande) e seis no município de São Filipe (bairros de Santa Filomena e Cruz Vermelha, Lacacã – sul, e Curral Grande – norte). O responsável da Região Sanitária Fogo/Brava indicou ainda estão mais amostras pendentes para realização de testes PCR (Polymerase Chain Reaction) à COVID-19. Só na quinta-feira foram enviadas mais de uma centena de amostras dos contactos dos dois últimos casos positivos de São Filipe e outros dos 45 casos positivos dos Mosteiros. O comandante regional do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB), Edson Alfama, disse que o contingente militar chega hoje à ilha e que terá como base o município dos Mosteiros, mas cobrindo toda a ilha do Fogo. O país contabiliza até este momento 580 casos activos, 3502 recuperados, 41 óbitos e dois transferidos e um total de 4125 casos positivos acumulados.

