São Filipe regista os dois primeiros casos e a ilha totaliza 30 contaminações por covid-19

O município de São Filipe registou hoje os dois primeiros casos de contaminação pelo novo coronavírus (covid-19), no dia em que a ilha do Fogo registou mais oito casos, elevando para 30 o número de pessoas infectadas.

A informação foi avançada pelo director do hospital regional São Francisco de Assis, segundo o qual os dois primeiros casos de São Filipe, uma mulher de mais de 60 anos que se encontra hospitalizada no espaço de isolamento daquele hospital e um homem com menos de 40 anos, ambos do bairro de Santa Filomena e contactos dos infectados dos Mosteiros.

Os outros seis casos confirmados são da parte sul do município dos Mosteiros.

Neste momento a ilha regista um total de 30 casos positivos notificados do novo coronavírus (covid-19), sendo 28 do município dos Mosteiros e dois do município de São Filipe, um óbito, um homem de 67 anos de idade.

A mulher que testou positivo e que está hospitalizada encontra-se num estado que exige alguns cuidados especiais, segundo Evandro Monteiro.

A um homem na casa dos 60 anos que se encontra no hospital, cujo teste PCR foi inconclusivo, a direcção do hospital já procedeu à recolha de amostras para a repetição do teste, estando o mesmo hospitalizado num estado que aspira cuidados.

Os três presidentes das câmaras municipais do Fogo estão reunidos nos Mosteiros para analisar a situação.