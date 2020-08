Ilha do Fogo regista cinco novos casos positivos elevando para 11 o número de pessoas infectadas

O hospital regional São Francisco de Assis foi notificado hoje da existência de mais cinco casos positivos elevando para 11 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus (covid-19) na ilha do Fogo.

Os cinco casos positivos foram confirmados hoje no quadro do processamento de exames das amostras recolhidas e enviadas pelas estruturas de saúde da ilha, na semana passada, ao Instituto de Virologia na cidade da Praia.

O director do hospital regional São Francisco de Assis, Evandro Monteiro, indicou que os cinco casos confirmados também são do município dos Mosteiros que neste momento conta com um total de 11 casos.

Em termos de amostras, Evandro Monteiro avançou que ainda uma parte encontra-se pendente para exames laboratoriais na cidade da Praia.

O director daquele hospital não avançou pormenores sobre a idade e nem o local de residência dos novos infectados, prometendo para terça-feira fazer o ponto da situação dos casos de covid-19, já que aguarda neste momento outros resultados.

A ilha do Fogo registou os primeiros casos do novo coronavírus, no dia 17 de Agosto, quando acusaram positivos à covid-19 os testes de duas mulheres do concelho dos Mosteiros com idade entre 40 e 65 anos que estavam hospitalizadas no São Francisco de Assis há pelo menos oito dias.