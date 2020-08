Testes PCR confirmam mais dois casos na ilha do Fogo

O hospital regional São Francisco de Assis foi notificado do registo de mais dois casos positivos, elevando para quatro o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus (covid-19) na ilha do Fogo.

Os dois novos casos positivos foram confirmados na sequência do processamento de exames das amostras recolhidas e enviadas pelas estruturas de saúde da ilha ao Instituto de Virologia na cidade da Praia, tendo as autoridades sido informadas por volta do meio-dia de hoje.

O director do hospital regional São Francisco de Assis, Evandro Monteiro, indicou que grande parte das amostras enviadas para exames laboratoriais tiveram resultado negativo, perto de sete dezenas, indicando que uma boa parte aguarda o processamento.

Os dois casos positivos, do sexo feminino, também são dos Mosteiros e encontravam-se no isolamento desde a passada segunda-feira, dia em que a ilha registou os dois primeiros casos.

O director do hospital não avançou nem a idade nem o local de residência dos novos infectados, indicando que na próxima segunda-feira, 24, fará o ponto da situação dos casos de covid-19.

Neste momento além dos quatro casos positivos do novo coronavírus, estão outros quatro suspeitos em isolamento nos espaços apropriados, sendo dois dos Mosteiros, nomeadamente um familiar de uma das mulheres infectadas e que se encontra hospitalizada, e um homem que testou positivo no teste rápido, e outros dois que vieram da ilha de Santiago.

As amostras de alguns desses casos foram encaminhadas para a cidade da Praia e pelo menos de outros dois suspeitos e mais dez amostras de uma mesma família de um dos casos suspeitos recolhidas quinta-feira devem seguir possivelmente hoje, via área, para processamento.