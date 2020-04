Pessoas em quarentena em São Filipe são enfermeiros colocados nas estruturas da ilha

As cinco pessoas que estão em regime de quarentena em São Filipe, na ilha do Fogo, são enfermeiros colocados recentemente nas estruturas de saúde da ilha e que chegaram das outras ilhas, informa fonte hospitalar.

O director do hospital regional São Francisco de Assis, Evandro Monteiro, avançou à Inforpress que os enfermeiros chegaram há mais de três semanas à ilha e por precaução e respeitando o protocolo exigido para as pessoas que chegam de outras ilhas foram colocados em quarentena domiciliar como forma de evitar uma possível propagação do novo coronavírus (covid-19).

As autoridades sanitárias procederam já à recolha de amostra para a realização de testes e estão a aguardar as respostas para começarem a trabalhar, segundo a mesma fonte.