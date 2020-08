Fogo: Mais dois casos suspeitos com coronavírus dos Mosteiros hospitalizados no São Francisco de Assis

Duas pessoas com sintomas do novo coronavírus (covid-19), do município dos Mosteiros, encontram-se no espaço de isolamento no hospital regional São Francisco de Assis, aguardando pelos resultados de teste de PCR.

O director do hospital avançou à Inforpress que neste momento estão três casos suspeitos no espaço de isolamento e dois casos positivos de covid-19 no hospital regional e um outro caso suspeito na aldeia de Almada.

Informações recolhidas pela Inforpress apontam que um dos casos suspeitos do município dos Mosteiros é familiar próximo de um dos casos positivos que se encontra hospitalizado há cerca de duas semanas e com teste PCR confirmado e outro suspeito um indivíduo que testou positivo no teste rápido realizado naquele município.

Evandro Monteiro disse que as amostras dessas duas pessoas foram já recolhidas e só não foram enviadas à cidade da Praia para teste de PCR por causa de transporte e que a direcção do hospital está a desencadear as ‘démarches’ necessárias para o seu envio hoje, via aérea.

Com relação a outro caso suspeito que se encontra no isolamento no hospital e o que está no isolamento na aldeia de Almada, as amostras foram, já encaminhadas para o Instituto de Virologia na cidade da Praia, aguardando os resultados.

Neste momento estão no hospital as duas mulheres cujos resultados testaram positivos, mais três suspeitos e na Almada mais um suspeito, mas o número de pessoas que estão em isolamento é muito mais.

Das mais de 150 amostras enviadas para teste, 34 resultados foram conhecidos na quinta-feira e todos negativos, na maioria de profissionais de saúde que tiveram contacto com os dois primeiros casos positivos e alguns familiares e após o conhecimento de resultado pelo menos cinco pessoas que estavam em isolamento deixaram o espaço.

Com relação às duas pacientes, Evandro Monteiro indicou que estão bem e que até próxima segunda-feira, com os critérios de alta poderão deixar o hospital.