Fogo regista o primeiro óbito relacionado com o novo coranavírus

A ilha do Fogo registou na noite de terça-feira, 25, a primeira morte provocada pelo novo coronavírus (covid-19). O óbito ocorreu por volta das 21h00 e a vítima é um indivíduo do sexo masculino de 67 anos, natural dos Mosteiros e que se encontrava hospitalizado no espaço de isolamento para infectados pelo novo coronavírus (covid-19) no hospital regional São Francisco de Assis.

O director do hospital, Evandro Monteiro, confirmou hoje à Inforpress a ocorrência do primeiro óbito a nível da ilha que já conta com um total de 22 casos no espaço de pouco mais de uma semana (dez dias), desde o surgimento do primeiro caso.

A vítima encontrava-se na manhã de terça-feira numa situação de alguma gravidade e que requeria cuidados especiais, sendo que além de infecção pelo novo coronavírus, tinha outras complicações, nomeadamente de hipertensão arterial, diabete, colesterol, não tendo resistido, apesar que se encontrava clinicamente estável.

O mesmo estava ligado ao oxigénio e com recursos de aparelho que ajudava a melhorar a perfusão de oxigénio, e a direcção do hospital estava a analisar a possibilidade de ventilação assistida com entubação.

Neste momento e segundo o director do hospital, há um paciente que requer cuidado e uma outra, ainda por confirmar, que também requer cuidados especiais, estando os dois casos pendentes ao resultado de testes PCR.

A ilha do Fogo conta com um total de 22 casos positivos notificados, um dos quais resultou no primeiro óbito, todos da zona sul dos Mosteiros.

Os dois primeiros casos notificados na ilha, duas mulheres, uma de 40 e outra de 65 anos, já tem critérios de alta e deviam deixar o hospital regional São Francisco de Assis desde segunda-feira, 24, o que não aconteceu porque a delegacia dos Mosteiros ainda não as levou para as suas comunidades onde serão seguidas pelas autoridades sanitárias.

Cabo Verde contabiliza 856 casos activos, 2.673 recuperados, 38 óbitos, dois doentes transferidos e um total de 3.568 casos positivos acumulados.