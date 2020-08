COVID-19: Cabo Verde regista 47 novos casos e mais um óbito

Cabo Verde registou, nas últimas horas, 47 novos casos positivos de COVID-19, um óbito e 20 recuperados, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde e da Segurança Social.

O óbito anunciado hoje, no boletim epidemiológico, aconteceu na cidade da Praia. Não são, entretanto, adiantados mais mais detalhe sobre o paciente que, segundo a TCV, estava em estado grave e sofria de outras doenças, nomeadamente hipertensão. Com este óbito, sobe para 37 o número de mortes relacionadas com a COVID-19, no país.

Ainda sobre esse óbito, o Ministério da Saúde e da Segurança Social expressa, no boletim epidemiológico, as sentidas condolências à família enlutada.

Das 396 amostras processadas nos laboratórios de virologia, foram diagnosticados 47 novos casos positivos, dos quais 27 na Praia, Ribeira Grande de Santiago um, Santa Catarina de Santiago dois, São Miguel um, Tarrafal de Santiago dois, São Domingos cinco e Sal nove.

Foram ainda processadas amostras de Santa Cruz (4), São Salvador do Mundo (1), São Vicente (63), São Filipe e Fogo (34). Todas testaram negativo.

A mesma fonte avisa que mais 20 pessoas tiveram alta hoje: Praia com 9, Ribeira Grande de Santiago 1, Santa Catarina 1, São Salvador do Mundo 7, São domingos 1, Sal 1.

Com esta actualização, o país passa a contabilizar 867 casos activos, 2462 recuperados, óbitos 37, 2 transferidos e um total de 3368 casos positivos acumulados de COVID-19.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social reforça o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19.

A pandemia de COVID-19 já provocou pelo menos 787.918 mortos e infectou mais de 22,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.