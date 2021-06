Dois óbitos e 171 novas infecções por COVID-19

Hoje foi registado dois óbitos na ilha de Santiago, nos concelhos da Praia e Santa Catarina. O boletim epidemiológico indica que no total de 974 amostras analisadas foram encontrados 171 casos novos positivos. Há 140 recuperados.

Cabo Verde registou hoje mais 171 novos casos de COVID-19, elevando assim para 30.694 o número de casos positivos acumulados. A cidade da Praia tem hoje mais 49 novos doentes, seguido de São Vicente com 33. A ilha do Maio aparece hoje com 17 novos casos, no universo de 39 amostras analisadas.

Além da cidade da Praia, foram diagnosticados novos casos de COVID-19, na Ribeira Grande 4, São Domingos 1, Santa Catarina 10, São Salvador do Mundo 2, Tarrafal 4, São Miguel 3, Santa Cruz 8 e São Lourenço dos Órgãos 2. A ilha do Fogo com 23, sendo 14 em São Filipe e 9 nos Mosteiros. Na ilha da Brava foi diagnosticado 1 caso, Santo Antão tem mais 13 casos (3 em Ribeira Grande e 10 em Porto Novo) e Sal 1.

Hoje 140 pessoas tiveram alta, sendo Praia 21, São Domingos 2, Santa Catarina 15, São Miguel 1, Santa Cruz 6, São Lourenço dos Órgãos 3, São Filipe 28, Mosteiros 2, Ribeira Grande de Santo Antão 10, Porto Novo 5, São Vicente 29, Sal 3, Ribeira Brava 2, Boa Vista 2 e Maio 11.

O país passa a contabilizar 1466 casos activos 28944 casos recuperados, 266 óbitos, 9 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 30694 casos positivos acumulados.