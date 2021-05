COVID-19: Duas mortes e 151 casos

Óbitos declarados em São Vicente e no Sal

Hoje o boletim epidemiológico dá conta de 151 casos positivos e dois óbitos. As mortes foram declaradas em São Vicente e no Sal.

Na Praia o número de casos positivos contrariou, hoje, a tendência da semana ao superar o número de casos positivos. A capital teve 44 positivos e 28 altas.

A taxa de positividade, a nível nacional, hoje é de 12,4%.

Porto Novo e São Vicente, depois da Praia, sao os concelhos onde foram detectados mais casos. Ao todo as duas cidades contabilizaram 58 casos (29 em São Vicente e 29 em Porto Novo).

No Fogo, São Filipe, teve 15 casos em 138 análises.

Praia com 721 casos, São Vicente com 198 e Santa Catarina de Santiago com 114 são os concelhos mais afectados pela COVID-19.

Com esta actualização Cabo Verde passa a contar com 1673 casos activos de COVID-19 e um total acumulado de 30273 casos positivos dos quais 28320 já foram dados como recuperados.

Desde Março de 2020 já foram declarados 263 óbitos.