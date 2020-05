Festas canceladas por todo o país

As festas dos municípios dos Mosteiros na ilha do Fogo, São Lourenço dos Órgãos e o Festival de Santa Maria na ilha do Sal, foram cancelados. Esses eventos foram cancelados para evitar a aglomeração de pessoas.

As festas do município dos Mosteiros que acontece todos os anos no mês de Agosto, foram canceladas, segundo o edil local, por forma a contribuir para a segurança sanitária no município. “Sendo uma medida de precaução que se aplica a todos os eventos culturais e desportivos que implicam a aglomeração de pessoas".

Segundo uma nota da Câmara Municipal dos Mosteiros, esta decisão saiu de uma reunião camarária realizada hoje. “A Câmara Municipal entende que, devido à pandemia da COVID -19, não estão reunidas as condições necessárias à realização das Festas do município, que anualmente contam com a participação de artistas residentes em várias partes do mundo”.

A Câmara Municipal decidiu, ainda, destinar parte da verba orçada para as festas do município à acção social e comunitária da Câmara Municipal, de modo a mitigar os efeitos da COVID -19 sobre as famílias, em especial, as da baixa renda no município.

Na ilha do Sal, o presidente da Câmara Municipal, Júlio Lopes disse esta quarta-feira que não será realizado o Festival da Praia de Santa Maria. Por outro lado avançou que vai apoiar os profissionais da música local, que com a pandemia da COVID- 19, ficaram no desemprego.

Júlio Lopes explicou que a equipa camarária está a pensar numa forma de apoio aos artistas, mas que uma das hipóteses é apresentação de show live, através das redes sociais, mediante uma compensação, por cada actuação.

Em São Lourenço dos Órgãos, o presidente da Câmara Municipal, Carlos Vasconcelos informou hoje que todas as actividades previstas para a festa de “Nhu São Jorge” agendadas para este domingo, 10, foram canceladas.

Carlos Vasconcelos explicou que o cancelamento visa evitar aglomeração de pessoas e apelou às pessoas para que fiquem em casa para evitar a propagação da doença.

De lembrar que devido à pandemia da COVID -10, vários outros eventos no país foram cancelados, como Festival da Gamboa, Kriol Jazz Festival, Atlântico Music Expo, Grito Rock Praia, Baía das Gatas e Carnaval de Verão.

Cabo Verde regista 218 casos positivos da COVID-19, 162 na ilha de Santiago (159 na Praia, dois no Tarrafal e um em São Domingos), 56 na Boa Vista e três em São Vicente. Dos 218 casos positivos, há 38 recuperados e dois óbitos.