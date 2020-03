Ministério da Cultura encerra espaços sob a sua tutela

Medida foi anunciada hoje pelo Ministério e tem como objectivo prevenir o surgimento de casos de Covid-19 no país.

“Todos os espaços culturais do Estado sob a tutela do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas encerram a partir de hoje, 16 de Março, ao público como medida preventiva”, anunciou o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas na sua página no facebook.

A justificar a medida, escreve o Ministério, estão “aos dados existentes sobre o comportamento do Covid-19” e o facto de haver um “grande número de turistas e visitantes nacionais que frequentam os museus e centros culturais".

Esses espaços, refere ainda o MCIC tem uma elevada afluência diária de alunos de todos os níveis de ensino, bem como de professores e investigadores.

Assim, tendo em conta as medidas aconselhadas para evitar a propagação do coronavírus, o Ministério "decidiu pelo encerramento imediato, até nova avaliação, de todos os museus nacionais, dos centros culturais e das visitas guiadas à Biblioteca Nacional de Cabo Verde e ao Arquivo Nacional de Cabo Verde”.

Com o encerramento dos espaços dá-se, também, o cancelamento das suas programações culturais.

No comunicado o Ministério da Cultura e Indústrias Criativas lista quais são os espaços que, a partir de hoje, fecham portas:

Palácio da Cultura Ildo Lobo, Praia

Auditório Nacional Jorge Barbosa, Praia

Memorial Amílcar Cabral, Praia

Centro Cultural do Mindelo, S. Vicente

Museu Etnográfico da Praia, Praia;

Museu de Arqueologia, Praia

Museu do Mar, São Vicente

Núcleo Museológico Cesária Évora, São Vicente;

Museu Norberto Tavares, Santiago;

Museu da Tabanca, Santiago,

MUSEU do SAL, Sal;

Biblioteca Nacional de Cabo Verde, Praia: ficam canceladas as visitas guiadas a alunos e turistas

Arquivo Nacional de Cabo Verde, Praia: irá prestar apenas os serviços urgentes