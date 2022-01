Centro Comum de Vistos retoma atendimento presencial

​O Centro Comum de Vistos (CCV) anunciou hoje que já retomou o atendimento presencial desde esta terça-feira, 4

A instituição avisa ainda que a retoma do atendimento presencial acontece com a implementação de todas as medidas necessárias para o despiste de casos de COVID-19 entre os funcionários.

De lembrar que o CCV suspendeu temporariamente o atendimento ao público desde Dezembro de 2021, para procedimentos de despiste de eventuais casos de infecção por COVID-19.

E esta terça-feira, o país registou novo máximo de casos diários em 24 horas, com 1025 novas infecções por SARS-CoV-2.

De acordo com a última actualização, o país conta neste momento com 5568 casos activos 38643 casos recuperados, 354 óbitos, 18 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 44592 casos positivos acumulados.