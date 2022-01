​XVII Congresso do PAICV remarcado para Abril

Devido ao agravamento da situação pandémica nas últimas semanas, o XVII Congresso do PAICV, inicialmente agendado para final deste mês, foi remarcado para 08 a 10 de Abril, conforme decisão do Conselho Nacional do partido que esteve reunido esta sexta-feira, 14, na cidade da Praia.

Num comunicado divulgado hoje, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) refere que a proposta da Comissão Política Nacional para o adiamento da reunião magna teve por base o agravamento da situação pandémica com o sucessivo aumento de casos diários, tanto no país como na diáspora. Tendo em conta que o congresso reúne mais 300 delegados do país e da diáspora, o PAICV adianta ainda que os argumentos foram prontamente acolhidos pelos membros do Conselho Nacional que deliberou, por unanimidade dos presentes, adiar o congresso e remarcar para os dias 08, 09 e 10 de Abril deste ano. “O Conselho Nacional delegou na Comissão Política Nacional a monitorização e o acompanhamento da situação de modo avaliar da existência ou não de condições que possibilitem a realização da reunião magna, que terá por missão completar o ciclo eleitoral iniciado com a eleição directa de Rui Semedo como presidente do partido”, avança a mesma fonte. O comunicado do principal partido da oposição refere que será o novo Conselho Nacional a eleger os vice-presidentes, a nova Comissão Política e o novo secretário-geral.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.