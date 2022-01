Praia recebe conferência sobre “Normas Internacionais do Trabalho e Direito Laboral Cabo-verdiano”

​A Organização Internacional do Trabalho (OIT) realiza esta terça e quarta-feira, 18 e 19, na cidade da Praia, uma conferência sobre "Normas Internacionais do Trabalho e Direito Laboral Cabo-verdiano".

Esta conferência tem por objectivo analisar e discutir as recomendações dos órgãos de supervisão da OIT sobre a aplicação dos princípios e direitos fundamentais no trabalho.

A cerimónia de abertura será presidida pelo Ministro do Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire e contará com as presenças da Embaixadora da União Europeia em Cabo Verde e de representantes das Organizações de Trabalhadores e Empregadores.

Durante a conferência será apresentado o projecto Trade for Decent Work, que conforme a mesma fonte é co-financiado pela União Europeia e pela Finlândia, que visa a melhoria da aplicação das normas internacionais do trabalho, fornecendo a capacidade necessária ao governo e aos parceiros sociais para enfrentar os desafios e tomar medidas concretas para cumprir com a Agenda do Trabalho Digno e a Agenda 2030 dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

Durante o evento será ainda apresentada a colectânea “Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho em Cabo Verde”.