​Paulino Dias defende acordo alargado para gestão territorial previsível

O economista e consultor, Paulino Dias, defende a necessidade de um pacto entre os principais partidos, de modo a introduzir previsibilidade na gestão do território.

O repto foi lançado no Fórum pensar São Vicente 2035, durante uma apresentação sobre o desenvolvimento do sector privado. O entendimento alargado, segundo o especialista, permitirá que a gestão territorial seja feita para lá dos ciclos políticos.

“Não creio que, em havendo vontade política, seja algo muito difícil de conseguir. Hoje é um partido que está no poder, daqui a cinco anos há um outro partido e esse partido traz uma posição completamente diferente, que me perturba os planos de investimento, que precisam de 10 a 15 anos para amadurecer. É assinar um pacto, independentemente de quem esteja no governo, vamos seguir esta linha em termos de visão”, afirmou.

Paulino Dias recorda que os instrumentos de planeamento do território são fundamentais para as decisões de investimento.

“Planeamento e gestão do território são extremamente importantes, este é um ponto que merece toda a nossa atenção. Eu já emiti pareceres negativos sobre estudos de viabilidade por causa de um lote que estava à frente do lugar onde se pretendia instalar o empreendimento. Era um empreendimento hoteleiro e eu disse ao meu cliente: ‘não posso dizer que esse projecto é favorável, porque só é favorável se tiveres vista para o mar, como tens um lote à frente, não tenho garantia que daqui a cinco anos não vão levantar um prédio de 15 andares’”, exemplificou.

Política fiscal, política ambiental, princípios para a integração regional, nacional e global, visão e prioridades são outros pontos que, de acordo com Paulino Dias, devem “ter garantia de estabilidade” a longo prazo.

Conforme o especialista, a definição de objectivos, de processos e de indicadores, a monitorização e avaliação dos processos, o desenvolvimento e gestão dos recursos, a procura da satisfação dos clientes e do bem-estar público “são fulcrais” para transmitir confiança aos investidores.

A intervenção do economista decorreu esta sexta-feira, em Ribeira do Julião, no terceiro e último dia do Fórum Pensar São Vicente 2035, evento organizado pela Câmara Municipal da ilha.