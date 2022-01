O Filme “O Capitão da Luta” é o vencedor da 2ª Edição do Concurso produção filmes curta-metragem, 100 Anos Amílcar Cabral

O filme “O Capitão da Luta”, de Ariene Lopes e Georgina Fernandes, foi o vencedor da 2ª edição do Concurso de Produção de Filmes de Curta-metragem, este ano dedicado ao tema "100 Anos Amílcar Cabral" e promovido pela da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde.

O anúncio foi feito esta manhã, pelo secretário da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, Nelson Alves.

“Em primeiro lugar temos o titulo 'O Capitão da Luta', de duas jovens, Ariene Lopes e Georgina Fernandes, no segundo Lugar temos 'Ami é legado de Amílcar Cabral', de José Cabral, e no terceiro lugar ficou 'o Homem grandi', de Grace Ribeiro, universitária da ilha de São Vicente.

Cinco filmes apresentaram-se a concurso, sendo um desclassificado por não cumprir com os requisitos do regulamento.

Os prémios variam entre os 100 e os 50 mil escudos.

"Do regulamento o primeiro lugar vai ter um montante de 100 mil escudos, o segundo lugar 75 mil escudos, e o terceiro lugar 50 mil escudos, para além do prémio monetário vão receber uma distinção em homenagem de Amílcar Cabral de um material acrílico. O objectivo do concurso desde o primeiro edital é homenagear Amílcar Cabral e também de ter filmes nacionais que retratam a vida, a obra e o contributo de Amílcar Cabral" explicou Nelson Alves.

O concurso foi um desafio lançado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas em 2019 e é realizado pela Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, em parceria com a Fundação Amílcar Cabral.